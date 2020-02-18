مقتل مدني وإصابة 2آخرين بانفجار عبوة ناسفة بمنطقة مصلى في دمشق

قتل شخص وأصيب اثنان آخران بجروح، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة اليوم الثلاثاء، في منطقة باب مصلى في العاصمة السورية دمشق. وقال مصدر في قيادة شرطة العاصمة إن مدنيا قتل وأصيب 2 آخران بجروح بانفجار عبوة ناسفة في سيارة في باب مصلى في دمشق، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. مصلى في دمشق، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. وشهدت العاصمة السورية، منذ قرابة أسبوع تفجير عبوة ناسفة مزروعة بسيارة، في منطقة حي المزة، ولم تورد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى في الانفجار.

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