حركة ترقيات وتقاعد داخل القوات المسلحة السودانية

أصدرت قيادة القوات المسلحة السودانية حركة ترقيات وتقاعد، بحسب ما هو معتاد بداية كل عام جديد، وفقًا للوائح فرع شئون الضباط وشروط اجتياز حواجز الترقي والاستمرار بالقوات المسلحة.

قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد الركن عامر الحسن، في بيان اليوم الثلاثاء، إن كشوفات الترقيات والتقاعد، صدرت من رتبة العقيد حتى

الملازم، وسوف تتوالى بقية الكشوفات لاحقا.



وحرص على تأكيد أن هذه الحركة تُنجز بمهنية عالية، وأنها مترقبة في هذا التوقيت من كل أفراد القوات المسلحة، مضيفًا: "لا تعتبر تلك الكشوفات فوق العادة (غير معتادة)".