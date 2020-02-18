أصدرت قيادة القوات المسلحة السودانية حركة ترقيات وتقاعد، بحسب ما هو معتاد بداية كل عام جديد، وفقًا للوائح فرع شئون الضباط وشروط اجتياز حواجز الترقي والاستمرار بالقوات المسلحة.
قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد الركن عامر الحسن، في بيان اليوم الثلاثاء، إن كشوفات الترقيات والتقاعد، صدرت من رتبة العقيد حتىالملازم، وسوف تتوالى بقية الكشوفات لاحقا.
وحرص على تأكيد أن هذه الحركة تُنجز بمهنية عالية، وأنها مترقبة في هذا التوقيت من كل أفراد القوات المسلحة، مضيفًا: "لا تعتبر تلك الكشوفات فوق العادة (غير معتادة)".
كانت هذه تفاصيل خبر حركة ترقيات وتقاعد داخل القوات المسلحة السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.