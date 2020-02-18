ترامب يستعد لافتتاح أكبر ملعب كريكت في العالم خلال زيارته للهند

يفتتح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكبر ملعب كريكت في العالم عندما يصل، الإثنين المقبل، إلى مدينة أحمد أباد المعقل السياسي لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في بداية زيارة للهند تستغرق يومين.

تهدف الزيارة إلى تحسين العلاقات بين البلدين بعد تصدعها بسبب النزاعات التجارية.

ومن المتوقع أن يزور ترامب أيضا المسكن المتواضع لبطل استقلال الهند المهاتما غاندي خلال أول زيارة رسمية له لأكبر دولة ديمقراطية في العالم، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وزار أحمد أباد زعماء الصين واليابان وإسرائيل منذ فوز مودي بمنصب رئيس وزراء الهند، وأحمد أباد أكبر مدينة في ولاية

جوجارات التي تقع في غرب الهند والتي صار مودي رئيسا للوزراء بها قبل أن يصل الحزب القومي الهندوسي الذي يتزعمه إلى الحكم في الهند عام 2014.

ومن المرجح ألا يرى ترامب مساكن عشوائية إذا تمكن مضيفوه الهنود من بناء سور طوله 400 متر بمحاذاة الطريق الذي سيسلكه موكب الرئيس الأمريكي من أجل ألا يرى أماكن يقيم فيه فقراء.

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وقال مسؤولان حكوميان مطلعان على الخطط الحكومية للزيارة إن السلطات في أحمد أباد تتوقع أن تنفق

ما بين 800 و850 مليون روبية هندية (ما بين 11 و12 مليون دولار) على الاستعدادات الخاصة بزيارة الرئيس الأمريكي للمدينة التي يرجح أن تستغرق نحو ثلاث ساعات.

ويعادل المبلغ نحو 1.5 في المئة من الميزانية السنوية لوزارة داخلية جوجارات.

وقال المسؤولان اللذان طلبا ألا ينشر اسماهما لأنهما غير مخولين للإدلاء بتصريحات علنية عن الزيارة، إن التكاليف المتصلة بالإجراءات الأمنية التي من التوقع أن تشمل نشر أكثر من 12 ألف شرطي ستبلغ نصف التكاليف الإجمالية تقريبًا.

وقال مفوض بلدية أحمد أباد، فيجاي نيهرا، وهو أكبر مسئول مدني في المدينة، إن السلطات أنفقت بالفعل نحو 300 مليون روبية (4.2 مليون دولار) على توسيع الطرق وتحسين البنية الأساسية حول ملعب الكريكت الجديد الذي يتسع لـ11 ألف متفرج.