كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الروسية "أوكسانا فويفودينا" تفضح ملك ماليزيا السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرجت وعارضة الأزياء الروسية أوكسانا فويفودينا، عن صمتها لتكشف السر الذي عرفته عن "خيانة الملك" بعد يومين من الزواج.

ويذكر أن السلطان محمد الخامس (50 عاما)، تخلى عن عرشه ليتزوج من عارضة الأزياء الروسية أوكسانا فويفودينا (27 عاما) في نوفمبر الماضي، قبل أن تنتهي العلاقة بالطلاق خلال أقل من عام.

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، يخوض الزوجان السابقان معارك بخصوص التسوية المالية بعد الطلاق، بالإضافة إلى حضانة طفلهما البالغ من العمر 9 أشهر، الذي يرفض الملك الاعتراف به.

وفي لقاء مع القناة الأولى الروسية في موسكو قالت فويفودينا، إن أولى صدمات زواجها من الملك السابق جاءت بعد يومين فقط من زفافهما، وذلك عندما ردت على هاتفه.

Advertisements

وأضافت أوكسانا فويفودينا، أنها ردت على هاتفه بينما كان في المرحاض، وذلك بعد أن لاحظت أن المتصل اسمه "بوب" فاعتقدت أنه أحد أصدقائه الأمريكيين وقد أراد تهنئته على الزواج، وفور أن ردت فوجئت بامرأة تصرخ عبر الهاتف، تقول إنها زوجته، محذرة إياها من الرد مرة أخرى على هاتف زوجها.

وتابعت فويفودينا، أن المتصلة هي امرأة تشيكية تدعى ديانا بيترا، مضيفة أنها عندما سألت زوجها فور خروجه من المرحاض قال إنها زوجته السابقة، وإنها كانت غاضبة لأنها لم تعلم بزواجه من فويفودينا، كما شدد على أنها اتصلت فقط لأن هناك "مسائل عالقة" بشأن بعض الممتلكات.

وذكر موقع "ديلي ميل"، أن فويفودينا زعمت أيضا أن المرأة نفسها اتصلت بوالدها أندريه غورباتنكو، مدعية أنها لا تزال متزوجة من الملك.

وتعيش العارضة الروسية تعيش الآن في "منزل آمن" في موسكو، حيث تختبئ خوفا على حياتها وحياة ابنها، على حد قولها.