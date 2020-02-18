كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رويترز: كورونا يؤثر على مبيعات شركة أبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي رئيس مستشفى رئيسي في مدينة ووهان بوسط الصين، مركز تفشي فيروس كورونا، بسبب المرض اليوم الثلاثاء، حيث حذرت شركة أبل من أن مبيعاتها ستعاني بسبب الوباء، مما ألقي بظلالها على أسواق الأسهم العالمية وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وذكر التليفزيون الصيني الرسمي، أن ليو تشى مينغ، مدير مستشفى ووهان ووتشانغ، توفي الساعة 10:30 صباحًا، وهو العامل الصحي السابع الذي يقع ضحية، حيث تم تخصيص المستشفى لعلاج المرضى المصابين بالفيروس فقط.

كما انخفض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البر الرئيسي الصيني إلى أقل من 2000 حالة لأول مرة منذ شهر يناير، لكن الفيروس لا يزال بعيد المنال.

وأضافت اللجنة الوطنية للصحة، أن العدد الإجمالي للقتلى في الصين ارتفع إلى 1868، وكان هناك 1،886 إصابة مؤكدة جديدة، أي ما مجموعه 72،436.

كما أدى إغلاق الصين للمدن والقيود الصارمة المفروضة على السفر والحركة إلى الحد من انتشار الفيروس خارج مركز الزلزال، ولكن بتكلفة كبيرة على الاقتصاد والأعمال العالمية.

وتم تأجيل أكثر من عشرين معرضًا تجاريًا ومؤتمرًا صناعيًا بسبب القيود المفروضة على السفر والمخاوف من انتشار الفيروس، مما قد يؤدي إلى تعطيل الصفقات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

وأصبحت شركة "أبل" أحدث شركة تحذر من المشاكل، قائلة إنها لن تلبي إرشاداتها بشأن إيرادات الربع من مارس بسبب تباطؤ إنتاج "أيفون" والطلب الأضعف في الصين.

كما تراجعت الأسهم الآسيوية واستعدت وول ستريت للتراجع عن مستويات قياسية يوم الثلاثاء بعد الأخبار.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي، إن الاقتصاد في حالة طوارئ يتطلب حافزًا، لأن الوباء عطل الطلب على السلع الكورية الجنوبية.

وأعلنت سنغافورة عن حزمة مالية بقيمة 4.5 مليار دولار للمساعدة في احتواء انتشار المرض في دولة المدينة والتغلب على آثارها الاقتصادية.

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وفي هونج كونج، قالت الزعيمة كاري لام، إن الحكومة ستزيد من المساعدات للتصدي لتفشي المرض إلى 28 مليار دولار هونج كونج (3.60 مليار دولار) من 25 مليار دولار هونج كونج، حيث سعت جاهدة لتخفيف التأثير على اقتصاد المدينة التي تحكمها الصين.

وصرحت الخطوط الجوية السنغافورية، أنها ستخفض الرحلات مؤقتًا خلال الأشهر الثلاثة حتى مايو، حيث أثر الوباء على الطلب على الخدمات التي تلمس مركز السفر الرئيسي وتقطعه.

وبينما سعت الشركات العالمية إلى الحد من التعرض للفيروس، بحثت السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم عن الأسلحة الطبية.

وقال رئيس غرفة التجارة بالاتحاد الأوروبي في الصين، يورج ووتكي، إن صيدليات العالم قد تواجه نقصًا في المضادات الحيوية والأدوية الأخرى إذا لم يكن بالإمكان حل الفاشية قريبًا، واتهم بكين بجعل مشاكل سلسلة التوريد أسوأ.

كما أعلنت اليابان عن خطط لاستخدام عقاقير فيروس نقص المناعة البشرية لمكافحة الفيروس حيث يشكل عدد متزايد من الحالات تهديدًا متزايدًا لثالث أكبر اقتصاد في العالم، فضلًا عن الصحة العامة.

ومع انكماش الاقتصاد الياباني، مما زاد من خطر حدوث ركود، حيث دفع انتشار الفيروس طوكيو إلى فرض قيود على الحشود العامة بينما تطلب بعض الشركات من الموظفين العمل من المنزل.

تفسير بحذر

كما لم يكن عدد الإصابات اليومية الجديدة في البر الرئيسي للصين أقل من 2000 منذ 30 يناير، في حين أن عدد القتلى اليومي لم يكن أقل من 100 منذ 11 فبراير.

وخارج الصين، هناك 827 حالة في 26 دولة ومنطقة وخمس حالات وفاة، حسب إحصاء رويترز استنادا إلى بيانات رسمية.

وأوضحت السلطات الصينية، إن الاستقرار في عدد الحالات الجديدة هو علامة على أن الإجراءات التي اتخذتها لوقف انتشار المرض لها تأثير.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن البيانات الصينية "تظهر على ما يبدو انخفاضًا في الحالات الجديدة" لكن أي اتجاه واضح "يجب تفسيره بحذر شديد".