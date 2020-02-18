كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكالة: روسيا تدرس جعل الرؤساء السابقين في مأمن من المقاضاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح كبير المشرعين الروس، اليوم الثلاثاء، بأنه يمكن جعل الرؤساء الروس في مأمن من المقاضاة الجنائية بمجرد تركهم مناصبهم بموجب الإصلاحات الدستورية المقترحة، حسبما ذكرت وكالة "ريا".

يأتي هذا الاقتراح، الذي تقدمت به مجموعة عمل برلمانية، بعد أن أعلن الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي عن إصلاحات شاملة للنظام السياسي من شأنها أن تنقل بعض السلطات عن الرئاسة، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقال بافيل كراشينيكوف، الرئيس المشارك للمجموعة: "تتضمن مقترحات مجموعة العمل البرلمانية التي تقيم إصلاحات بوتين جعل الرؤساء السابقين يتمتعون بالحصانة من المقاضاة الجنائية".

وحسب وكالة أنباء "ريا"، أضاف في اجتماع مجموعة العمل، إن: "رئيس روسيا، بعد أن توقف عن ممارسة سلطاته، يتمتع بالحصانة. لدينا هذا (الإصلاح المقترح)".

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وينظر على نطاق واسع إلى مبادرات "بوتين"، التي أعقبتها إعادة هيكلة حكومية، باعتبارها وسيلة للسماح له بتوسيع قبضته على السلطة بعد انتهاء ولايته في عام 2024.

من جانبه، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، إنه لن يعلق على اقتراح مجموعة العمل في هذه المرحلة.

وكان "كراشينيكوف"، قد قال في وقت سابق من هذا الشهر، إن الرؤساء الروس يمكن أن يصبحوا أعضاء في مجلس الشيوخ مدى الحياة بعد فترة ولايتهم.