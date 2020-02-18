كتاب يتنبأ بـ"كورونا" منذ 40 عامًا

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قد أشعل كتاب يسمى "عيون الظلام"، الذي كتبه المؤلف دين كونتز، وسائل الإعلام الاجتماعية من قبل العاصفة بعد أن تنبأ ظهور رواية طريق العودة التاجى في عام 1981.

وتشير رواية فيلم التشويق المثيرة، كونتز إلى سلالة من صنع الإنسان تدعى "ووهان 400"، سُميت على هذا النحو لأنه تم إنشاؤه من قبل العلماء في مختبر في المدينة، بهدف إصابة البشر فقط. وفقًا لـ "انديا توداي".

وكتب كوونتز في كتابه "يسمون الأشياء، ووهان 400، لأنه تم تطويره في مختبرات "ار دي ان اي" الخاصة بهم خارج مدينة ووهان، وكانت هناك سلالة قابلة للحياة من الكائنات الحية الدقيقة التي صنعها الإنسان والتي تم إنشاؤها في هذا المركز".

وكان "وهان 400" بمثابة سلاح مثالي يصيب البشر فقط. ولا يمكن لأي مخلوق آخر حمله. واستجابةً لهذا الاكتشاف، كان مستخدمي تويتر يتناغمون مع تعليقاتهم الخاصة.

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وقال أحد المستخدمين: "لقد كنت قارئًا متحمسًا له منذ عقود. لم أعد إلى الوراء وأعد قراءة كتبه ولكني أفكر في أوجه التشابه بعد" الاستيقاظ ".

وأظن أنه سيخوض في التاريخ لما تنشره كتبه، أتمنى أن يكون شابًا جيدًا.

وأضاف: "سواءً كانت روسيا أو الصين في الكتاب، فقد حصل على المعلومات الصحيحة".

