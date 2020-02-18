كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تعيد تسيير دوريات سورية مشتركة مع روسيا وسط توترات إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقامت تركيا وروسيا بدوريات مشتركة في الأراضي السورية بالقرب من الحدود التركية منذ أكتوبر، ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن مسؤول بوزارة الدفاع الروسية قوله إن القوات التركية لم تظهر منذ الثالث من فبراير.
وأضاف مصدر أمني تركي في 7 فبراير، إن دوريات أنقرة المشتركة مع موسكو قد تم تأجيلها بسبب الظروف الجوية، حيث تزامن تعليقهم مع تصاعد التوترات بين البلدين حول إدلب.
وكانت موسكو قد اتهمت تركيا الأسبوع الماضي بتجاهل الاتفاقيات التي أبرمتها مع روسيا بشأن الحرب المستمرة منذ تسعة أعوام والفشل في كبح جماح المسلحين في إدلب، التي قالت إنها تصاعد الهجمات على القوات السورية والروسية.
كما شنت قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا هجومًا على آخر معقل للمسلحين في إدلب بالقرب من الحدود التركية، مما أجبر آلاف المدنيين على الفرار.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية في بيان دون تفصيل "أحدث دورية روسية تركية مشتركة..."
ووصل وفد تركي إلى موسكو اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني من المحادثات حيث حاول البلدان تسوية خلافاتهما حول إدلب.