كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تعيد تسيير دوريات سورية مشتركة مع روسيا وسط توترات إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت روسيا في ساعة متأخرة من يوم الاثنين الماضي، إن تركيا استأنفت دوريات مشتركة مع الجيش الروسي في شمال شرق سوريا بعد توقف دام أسبوعين مع استمرار هجوم الحكومة السورية في منطقة إدلب في توتر علاقات موسكو مع أنقرة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وقامت تركيا وروسيا بدوريات مشتركة في الأراضي السورية بالقرب من الحدود التركية منذ أكتوبر، ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن مسؤول بوزارة الدفاع الروسية قوله إن القوات التركية لم تظهر منذ الثالث من فبراير.

وأضاف مصدر أمني تركي في 7 فبراير، إن دوريات أنقرة المشتركة مع موسكو قد تم تأجيلها بسبب الظروف الجوية، حيث تزامن تعليقهم مع تصاعد التوترات بين البلدين حول إدلب.

وكانت موسكو قد اتهمت تركيا الأسبوع الماضي بتجاهل الاتفاقيات التي أبرمتها مع روسيا بشأن الحرب المستمرة منذ تسعة أعوام والفشل في كبح جماح المسلحين في إدلب، التي قالت إنها تصاعد الهجمات على القوات السورية والروسية.

Advertisements

كما شنت قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا هجومًا على آخر معقل للمسلحين في إدلب بالقرب من الحدود التركية، مما أجبر آلاف المدنيين على الفرار.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية في بيان دون تفصيل "أحدث دورية روسية تركية مشتركة..."

ووصل وفد تركي إلى موسكو اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني من المحادثات حيث حاول البلدان تسوية خلافاتهما حول إدلب.