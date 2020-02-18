كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تايوان تقوم بإجلاء مواطنيها من السفينة السياحية في اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت حكومة تايوان، اليوم الثلاثاء، بأن تايوان ستستأجر طائرة لإجلاء مواطنيها على متن سفينة الرحلات البحرية الماسية "دايموند برينسيس" التي ترسو في اليابان والتي ضربها تفشي فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة تشن شيه تشونج للصحفيين، إنه تأكد إصابة أربعة تايوانيين على متن السفينة. ولم يقل متى سيتم الإخلاء. نقلًا عن رويترز.

وكان على متن السفينة أكثر من 20 تايوانيًا، حيث شهدت معظم حالات العدوى بالفيروس التاجي خارج الصين.

ويقوم عدد متزايد من الدول في جميع أنحاء العالم بالإجلاء أو التخطيط لإجلاء الموظفين الدبلوماسيين والمواطنين من أجزاء من الصين، والسفينة السياحية في اليابان.

فستقوم أستراليا بإجلاء أكثر من 200 من مواطنيها وعدد غير محدد من المواطنين النيوزيلنديين على متن سفينة رحلة "دايموند برينسيس في اليابان. سيغادر الركاب يوم الأربعاء وسيُطلب منهم الحجر الصحي لمدة 14 يومًا أخرى.

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وصرح مسؤولون، بأن حمل طائرة من النيوزيلنديين والأستراليين وسكان جزر المحيط الهادئ الذين تم إجلاؤهم من ووهان وصل إلى أوكلاند في نيوزيلندا يوم 5 فبراير.

وقامت نيبال يوم الأحد بإجلاء 175 من مواطنيها من ووهان، بينما غادرت طائرة مستأجرة من كندا إلى اليابان لإجلاء رعاياها على متن سفينة سياحية مصابة بالفيروس قبالة يوكوهاما، وفق ما ذكره تلفزيون أساهي في 18 فبراير، نقلًا عن تغريدة من وزير الخارجية الكندي.

وبعد إجلاء 215 شخصًا في وقت سابق، أعادت 185 كنديًا من ووهان في 11 فبراير. وتم وضع جميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في الحجر الصحي في قاعدة ترينتون في أونتاريو لمدة أسبوعين.

وأعادت الولايات المتحدة أكثر من 300 أمريكي كانوا عالقين على متن سفينة سياحية مصابة بفيروس كورونا. وسيواجهون أسبوعين آخرين من الحجر الصحي بعد أن أمضوا الأيام الأربعة عشر السابقة في الميناء.

وأكدت هونغ كونغ، أنها سترسل طائرة إلى اليابان لإعادة الركاب من سفينة سياحية في الحجر الصحي، والتي شهدت معظم الإصابات بفيروس كورونا خارج الصين.