كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطر تهرب الأسلحة والمخدرات عبر حزب الإصلاح في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن المحلل السياسي اليمني هاني مسهور، هجومًا عنيفا على حزب الإصلاح، لتحالفه مع دويلة قطر لتهريب الأسلحة والمخدرات في وادي حضرموت.

Advertisements

وقال مسهور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لطالما حذرنا من تنامي الدور القطري في محافظة المهرة".

وقد أقدمت قبائل من المهرة، الأسبوع الماضي، على طرد القيادي الإصلاحي مختار الرحبي والشيخ القبلي الحريزي من استديو قناة المهرة.