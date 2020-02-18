كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دار أزياء فرنسية تلغي عرضا في بكين بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغت دار شانيل الفرنسية ألغت عرضًا في الصين كان مقرر تنظيمه في مايو المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا، حسبما أعلنت دار الأزياء، اليوم الثلاثاء.

وقالت الدار في بيان: "بالنظر إلى الوضع الحالي واتباعًا لتوجيهات السلطات الصينية، قررت شانيل تأجيل مشروعها الخاص بنسخة طبق الأصل من مجموعة Paris - 31 rue Cambon 2019/20 Métiers d'art في مايو في بكين إلى وقت لاحق وأكثر ملاءمة"، كما أوردت وكالة طرويترز".

كانت شانيل تراقب الوضع عن كثب، قائلة: "في المقام الأول، صحة ورفاهية فرقها وعملائها".

وحسب "رويترز"، لم تعط شانيل موعد جديد للعرض.