كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسيي يمني: الإصلاح يساعد الحوثيين لاحتلال بيوت شعب الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الناشط السياسي اليمني نصر العيسائي، أن حزب الإصلاح الإخواني، يساعد جماعة الحوثي لاحتلال أراضي وبيوت شعب الجنوب.

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وقال نصر العيسائي، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "بدل أن يقتنصوا الفرصة لتحريرها بمساندة التحالف العربي، خذلوا التحالف العربي، بل توجهت عيونهم وصراخهم نحو الجنوب المحرر"، معتبرًا أن مليشيات الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية "أداة هدم للأوطان".

وأضاف: "‏الشعب في وادي والرئيس هادي بوادي آخر، هم مجرد أداة هدم للأوطان.. نتمنى من الرئيس هادي أن يصحو من غفوته".