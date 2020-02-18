كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تايلاند.. مسلح يقتل زوجته السابقة ويصيب آخر في مركز للتسوق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة في تايلاند، أن مسلحا قتل زوجتها السابقة وأصاب آخر في مركز للتسوق في العاصمة بانكوك، اليوم الثلاثاء، بعد عشرة أيام من إطلاق نار جماعي على مركز تجاري آخر في شمال شرق تايلاند.

وقالت الشرطة التايلاندية: "كان إطلاق النار على سينشري ذا موفي بلازا، بالقرب من نصب النصر في العاصمة التايلاندية، قضية شخصية وهرب المسلح من مكان الحادث".

وأضافت الشرطة، في بيان، أنها تعرف هوية المشتبه به وتعمل على إلقاء القبض عليه. Advertisements

من جانبه، قال الكولونيل كيسانا باتاناكاروين من الشرطة، لـ"رويترز": "مات شخص وأصيب اخر." وأضاف "كيسانا"، أن المسلح دخل عيادة تجميل في المركز التجاري حيث عملت زوجته السابقة وفتح النار، مما أدى إلى مقتلها وإصابة أحد المارة.