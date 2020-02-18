كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة فلبيني بفيروس كورونا في هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت السلطات الصحية، اليوم الثلاثاء، أن فلبيني أصبحت أول مساعد محلي يصاب بفيروس كورونا الجديد في هونج كونج والحالة الحادية والستين في الإقليم.

وقال تشوانج شوك كوان، رئيس فرع الأمراض المعدية في مركز حماية الصحة: "أمضى المساعد، الذي كان يعمل من أجل واحدة من حالات الإصابة بالفيروس التاجي السابقة المؤكدة، ساعة خارجها مع أكثر من 10 أصدقاء يتصل بهم قسم الصحة"، وفقًا لوكالة "رويترز".

هناك أكثر من 180 ألف فلبيني في هونج كونج، يعمل الكثير منهم كمساعدين، وفقًا لوزارة العمل الفلبينية. فرضت الفلبين حظرًا على السفر على الصين ومناطقها الإدارية الخاصة هونج كونج وماكاو.