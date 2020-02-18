كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كمبوديا.. مغادرة مزيد من الركاب سفينة سياحية بعد اختبارات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس وزراء كمبوديا، أن المزيد من ركاب سفينة الرحلات البحرية، التي ترسو في البلاد الأسبوع الماضي بعد أن تم إيقافها في خمسة موانئ أخرى، سوف يعودون إلى بلادهم، اليوم الثلاثاء، بعد إجراء اختبارات لفيروس كورونا الجديد.

وقال رئيس الوزراء هون سين في خطاب: "اليوم أكثر من 300 سائح سوف يسافرون من بنوم بنه إلى دبي على متن طائرة بوينج 777، لقد فهمت ذلك من طاقم السفينة"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف، أنه تم نقل عينات من الركاب الباقين على متن طائرة هليكوبتر للاختبار في العاصمة بنوم بنه. بمجرد أن يؤكد مسؤولو الصحة نتائج سلبية، سيتم السماح للسياح بالنزول.

ثبتت إصابة امرأة أمريكية كانت على متن سفينة Westerdam السياحية بالفيروس في نهاية الأسبوع بعد وصول طائرة خاصة مستأجرة بواسطة خط الرحلات البحرية إلى ماليزيا، مما دفع بتجديد الفحص لمئات الركاب والطاقم الذين كانوا على متنها أو كانوا على متنها في كمبوديا.