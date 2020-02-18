القصر الكبير.. شاب ينهي حياته شنقا في ظروف غامضة

أنهى شاب، اليوم الثلاثاء، بالقصر الكبير، حياته شنقا داخل منزله، الموجود في حي السلام بنحدو، في ظروف وصفها مقربون منه بالغامضة.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن الشاب “إ.ب”، البالغ من العمر 36 سنة، كان يشتغل قيد حياته بائعا للخضر، إذ عثر عليه أحد أفراد أسرته معلقا بحبل ملفوف حول عنقه، داخل غرفته حوالي الساعة السادسة والنصف صباحا.

وأكد مقربون من المتوفى أنه لم يكن يعاني أي اضطرابات نفسية، وكان يعيش حياته بشكل طبيعي.

ونقلت سيارة إسعاف جثة الراحل إلى مستودع الأموات بمستشفى للامريم بالعرائش، فيما باشرت المصالح الأمنية إجراءاتها القانونية اللازمة لمعرفة ظروف، وملابسات الواقعة.