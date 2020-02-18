طنجة.. توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في الاعتداء على عامل نظافة

تمكنت عناصر من الشرطة القضائية، اليوم الثلاثاء، بمنطقة أمن بني مكادة، من توقيف شخصين، للاشتباه في تورطهما في الاعتداء، الذي تعرض له عامل نظافة بمنطقة “بير الشفا”.

وبحسب بلاغ لولاية أمن طنجة، فإن المشتبهين فيهما، اللذين كانا في حالة فرار، جرى توقيفهما بمجرد ولوجهما إلى منزلهما، ليتم وضعهما رهن تدبير الحراسة النظرية قصد البحث معهما حول المنسوب إليهما بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة .

وكان عامل نظافة، يدعى عبد العالي الغرايبي، قد تعرض، نهاية الأسبوع الماضي إلى اعتداء بالضرب من طرف شخصين خلال مزاولته لعمله في إحدى أحياء المدينة.

وكشف العامل في تصريح سابق لـ”اليوم 24″ أنه شعر بـ”الحكرة” بعدما اعتدى عليه شخصان، كانا يركبان على متن عربة “تريبورتور”، بالسب، والضرب بواسطة آلة حادة، وسكين، لا لشيء سوى لأنه طلب منهما التوقف لثوان، كي يجمع الأزبال المتراكمة في أحد الأحياء.

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وطالب المتحدث نفسه من المصالح الأمنية في طنجة، حماية عامل النظافة، من الاعتداءات المتكررة، التي يتعرض لها من قبل بعض الأشخاص، خلال القيام بعملية جمع النفايات من أحياء، وشوارع المدينة.

وكان مجموعة صحافيين في طنجة قد بادروا، أمس الاثنين، إلى تكريم العامل ضحية الاعتداء، في إحدى مقاهي المدينة.

وأكد المشاركون في المبادرة أن هذه الخطوة تأتي تعبيرا على التفاعل الإيجابي للصحافيين مع قضايا المجتمع.

ولقيت المبادرة المذكورة استحسانا من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.