الافراج عن الفنان رضا الطالياني

أفرجت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، عن الفنان رضا الطالياني، زوال أمس الاثنين، بعد متابعته في حالة اعتقال بتهمة السياقة في حالة سكر.

رضا الطالياني في تصريحه للصحافة، بعد مغادرته المحكمة، ادعى أنه لم يكن تحت تأثير الكحول، أثناء الواقعة.

وأظهر الطالياني للصحافيين أن بحوزته رخصة سياقته، ليوضح أن أموره مع القضاء على ما يرام، في حين ترجح معطيات اعتقاله أنه أدى غرامة مقابل الإفراج عنه، واستعادة رخصة سياقته.

ومثل الفنان رضا الطالياني أمام أنظار المحكمة، أمس، بعد توقيفه من طرف أمن المحمدية، بتهمة سياقة سيارته تحت تأثير الكحول، والتسبب في حادثة سير أدت إلى خسائر مادية.