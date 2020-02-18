وفاة مدير مستشفى “ووهان” الصينية جراء الإصابة بفيروس “كورونا”

توفي مدير مستشفى مدينة ووهان الصينية، الثلاثاء، جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأوضحت صحيفة “تشاينا ديلي ” الصينية، أن “ليو تشى مينج”، مدير مستشفى ووتشانج المخصص لمكافحة الوباء، توفي جراء إصابته بالفيروس.

ومينج هو جراح أعصاب، ويشغل منصب مدير مستشفى ووتشانج بمدينة ووهان، التي بدأ فيها انتشار فيروس كورونا الجديد.

وسبق أن أعلنت السلطات الصينية، الثلاثاء، ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا إلى 1869، وإصابة 72 ألفا و436 شخصا.

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و”كورونا” عبارة عن عائلة من الفيروسات، غير أن 6 منها فقط تصيب البشر، والفيروس الجديد هو العضو السابع فى هذه العائلة القاتلة.

ومن أعراض الإصابة بالفيروس، التهابات فى الجهاز التنفسى وحمى وسعال وصعوبة فى التنفس، فى الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوى والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوى وحتى الوفاة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 دجنبر 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.