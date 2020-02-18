سعيد الناصيري حاضر في رمضان

يعود الفنان الكوميدي سعيد الناصيري، للأضواء في شهر رمضان المقبل، وذلك بجزء ثان من سلسلة “البوي”، التي قدم جزئها الأول شهر رمضان الماضي.

الممثل والمخرج سعيد الناصيري، فتحت له قناة “شدى تيفي” أبوابها، السنة الماضية، بعد غياب طويل، يقول عنه هو أنه تغييب مقصود من المسؤولين على القنوات العمومية، واستطاع جذب انتباه الجمهور، خصوصا أن حلقات العمل كانت تنشر بشكل يومي على يوتوب.

ويشارك في الموسم الثاني من سلسلة البوي، فنانون جدد، منهم الفنانة حنان الابراهيمي، فيما سيغيب الكوميدي عبد الله البركاوي لا محال وذلك لالتزامه مع فرقة “مسرح المغرب” بشكل مستمر.

ويستهل طاقم “البوي2″، التصوير، الأسبوع القادم، لمنافسة عدد كبير من الأعمال الكوميدية شهر رمضان، تعرض على مختلف القنوات كما هي العادة دائما.