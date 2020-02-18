رئيس “الماص” يجتمع بوالي الأمن ويقدم إعتذاره للجماهير الفاسية

قدم إسماعيل الجامعي، رئيس نادي المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم، إعتذاره لجماهير الفريق، التي لم تتمكن من الولوج إلى الملعب لمشاهدة مباراة النادي القنيطري.

ووعد الجامعي، من خلال بلاغ للفريق، الجماهير “الماصاوية” في قادم المقابلات ببذل الجهود اللازمة لضمان تنظيم محكم يستجيب ويراعي لكافة الضوابط والقواعد المعمول بها على الصعيد الوطني والدولي في تنظيم التظاهرات الرياضية.

وعقد الجامعي، مساء أمس الاثنين، اجتماعا تشاوريا جمعه بوالي ولاية أمن فاس، تطرق خلاله الطرفان لمجموعة من النقاط، والتي كانت أبرزها دراسة الجوانب والحيثيات التنظيمية التي أثرت على عملية الولوج السلس لملعب الحسن الثاني في حلته الجديدة لمشاهدة المقابلة الأخيرة، والتي جمعت المغرب الفاسي بضيفه النادي الرياضي القنيطري أول أمس الأحد.