جامعة الخليل: 62 مُصابًا إثر انفجار في التدفئة المركزية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب 62 طالبا، اليوم الثلاثاء، في تدافُعٍ أعقَب انفجارَ أنابيب التدفئة المركزية في جامعة الخليل، بالضفة الغربية المحتلة.

ونقل "الهلال الأحمر" 42 إصابة للمشافي، وُصفت إصابة معظمهم بالطفيفة فيما تعرض البعض لإصابة متوسطة، وعُولِجَت باقي الإصابات ميدانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر أمنية، لم تُسمّها، القول، في وقت سابق، إن انفجارا حدث في مولّد نظام التدفئة المركزية في حرم الجامعة، ما أسفر عن إصابة عدد من الطلبة بجروح طفيفة.

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ونُقل المصابون إلى مستشفيات الخليل، لتلقي العلاج، كما أصيب عدد آخر بالهلع والخوف، إثر تدافع الطلاب في مكان الانفجار.

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، إنه تمت السيطرة على الانفجار.