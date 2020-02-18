إصابة مواطن برصاص حوثي في التحيتا جنوب الحديدة 

الثلاثاء 18 فبراير 2020

أصيب مواطن برصاص مليشيات الحوثي في مدينة التحيتا جنوب محافظة الحديدة جراء استهداف المليشيات منازل المواطنين والأحياء السكنية بالمدينة.



وقال مصدر طبي، إن مليشيات الحوثي أطلقت النار على المواطنين بشكل مباشر، وأصابت مواطن ماهر قاسم سليمان، إصابة بليغة في الرجل اليمنى اثناء تواجده بمنزله بعد اختراف الرصاصة جدران المنزل.

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وأضاف المصدر أنه تم أسعاف المواطن المصاب إلى مستشفى التحيتا لتلقي العلاج اللازم.

وتواصل مليشيات الحوثي إرتكاب الجرائم ضد المواطنين الأبرياء بالإستهداف المباشر للأحياء السكنية مخلفة مئات الشهداء وآلاف الجرحى من المدنيين خلال الهدنة الأممية.