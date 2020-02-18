صحيفة تسلط الضوء على برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية

الثلاثاء 18 فبراير 2020

قالت صحيفة خليجية، إن دولة الإمارات ندرك مدى تسارع الزمن والسباق الذي تخوضه الأمم المتحضرة نحو غدها.



وأضافت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الأربعاء اليوم ها هي المسيرة تثمر تقدماً في أعقد وأصعب الميادين خاصة تلك التي لا تزال حكراً على دول محدودة، وخلال أقل من عام نجاح مبهر في الفضاء تلاه إنجاز جديد يتمثل في إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة "براكة" للطاقة النووية السلمية، والتي تعتبر درة التقدم الوطني ومحطة مفصلية هامة بمثابة حدث تاريخي قل نظيره، ليس لأنه الأول عربياً وفي المنطقة فقط، بل لأنه كان التأكيد التام على مدى قوة البناء في الإنسان الإماراتي والاستثمار في الكوادر البشرية وطاقاتها الخلاقة والمبدعة، والتي أثبتت دائماً أنها رهان الوطن الرابح، لتكون تتويجاً لجهود 12 عاماً في إنجاز استراتيجي يمثل نقلة نوعية كبرى بمسيرة التنمية الحضارية الإماراتية، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" .

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واضافت ان برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية، تم وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في القطاع، وهو ما أكده دائماً المعنيون بإشادات تشير إلى جودة جميع المراحل ومراعاتها لكافة المطالب التي تكون كفيلة بإنجاز وفق أعلى وأرقى الشروط والممارسات الدولية، وذلك بفضل رؤية وعناية ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقد عود العالم أن تكون الإمارات دائماً نموذجاً يحتذى في مشاريعها العملاقة والفريدة مؤكداً أهمية الإنجاز الذي تم بكفاءات وطنية مبدعة وما يمثله النجاح في المشروع بالقول: "مرحلة جديدة من الحراك التنموي تشهدها مسيرة نهضتنا مع إصدار رخصة تشغيل أولى "محطات براكة للطاقة النووية السلمية " تزيدها قوة ومتانة، والقوة الأكبر هي الكفاءات الوطنية التي نفخر بها، جهودنا متواصلة استعداداً للخمسين سنة القادمة وخططنا ماضية في تأمين احتياجات الدولة من الطاقة".

وخلصت الى ان "براكة" حلم جديد يتحقق، وإنجاز يمثل مفصلاً تاريخياً هاماً في تاريخ دولة الإمارات وبما يعزز مسيرتها الرائدة وفق أفضل الممارسات العالمية ويؤكد مكانتها بين الكبار.