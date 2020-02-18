"الخليج": الإمارات أول دولة عربية وإقليمية تستخدم الطاقة النووية للأغراض السلمية

الثلاثاء 18 فبراير 2020

قالت صحيفة خليجية، تحت عنوان " النووي السلمي.. إنجاز تاريخي" ان الإمارات تحقق اليوم إنجازاً تاريخياً جديداً، انطلاقاً من إيمانها بالسلام كقيمة إنسانية عليا، والتزامها بميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى الأمن والسلام الدوليين، وتمسكها الصادق بأن تكون الطاقة النووية في خدمة البشرية ورافعة للتنمية.



Advertisements

وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأربعاء انه واستمراراً للنهج الذي سار عليه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأن تكون قدوة في انتهاج سبل المحبة والخير والسلام، فإن دولة الإمارات، وهي تعلن مباشرة العمل في تشغيل محطات الطاقة النووية السلمية في أولى المحطات في براكة، تصبح أول دولة عربية وإقليمية تستخدم الطاقة النووية للأغراض السلمية. وبذلك تكون رائدة في تكريس مفهوم العمل النووي السلمي من أجل خير الإنسان والتنمية، ورافعة جديدة لقدرات الإمارات وقوتها وإنجازاتها، خصوصاً أن تشغيل المحطات يتم بأيدٍ إماراتية خالصة، تأكيداً لما يملكه الشباب الإماراتيون من قدرة وكفاءة في التعامل مع أكثر التقنيات تطوراً.

وخلصت الى ان هذا الإنجاز التاريخي يضاف بلا شك إلى ما تم تحقيقه في مجالات أخرى غير مسبوقة في إطار القفزات التي تمت في الفضاء والاستعدادات لسبر غور المريخ. وهي إنجازات لم تكن لتتحقق لولا عزم قيادتنا الرشيدة وإرادتها الفذة في اللحاق بركب التطور العالمي، والتسابق على احتلال المراكز الأولى عالمياً في مجالات الحياة المختلفة.إنه إنجاز تاريخي بلا شك، ويحق لقادة الإمارات وشعبها الطيب المعطاء أن يفخروا، ويرفعوا هاماتهم عالياً، وهم يسيرون بخطى ثابتة استعداداً للخمسين سنة المقبلة، بحيث تكون الإمارات قد اكتست بأثواب العز والمجد، وتألقت في مقدمة شعوب الأرض، نمواً وازدهاراً.