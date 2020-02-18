6 قتلى في هجومين إرهابيين بمالي

الثلاثاء 18 فبراير 2020

قُتل 5 مدنيين في هجوم استهدف قرية بوسط مالي، الإثنين، نفذه مسلحون يستقلون دراجات نارية.



كما أعلن وزير الاتصال في البلاد مقتل شرطي في هجوم آخر على مركز لدفع رسوم عبور طريق.

وقال شهود عيان إن "المهاجمين كانوا على متن نحو 40 دراجة نارية ومسلحين". وتابع أنهم "أحرقوا مخازن غذاء ونهبوا مخزونات حبوب وقتلوا 5 أشخاص وغادروا المكان بعدما استولوا على أبقار".

وأكد مصدر أمني وفقا لما نقلته العين، أن هذه القرية التي تبعد 80 كيلومترا عن الحدود مع بوركينا فاسو تعرضت "لنيران" مهاجمين دون أن يذكر أي حصيلة.

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وتشهد هذه المنطقة دوامة عنف منذ 2015، عندما ظهرت جماعة إرهابية يقودها محمد كوفا الذي جنّد عددا كبيرا من أبناء أتنية الفولاني التي ينتمي إليها.

والتحق كوفا بجماعة مرتبطة بالقاعدة في منطقة الساحل الأفريقي.

وتضاعفت المواجهات بين الفولاني الذين يعملون أساسا في تربية الماشية، وأتنيتي البمبارة والدوغون العاملتين أساسا في الزراعة. وأسست الأتنيتان جماعات للدفاع الذاتي.

وتتزامن موجة العنف في وسط مالي مع تجدد الآمال في أن تتمكن الحكومة من إعادة بسط سيطرتها على الشمال المنفلت بشكل كبير.