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مقتل 10 أشخاص في هجوم مسلح شمال شرقي الكونغو الديمقراطية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 18 فبراير 2020

قتل 10 أشخاص في هجوم مسلح شمال شرقي الكونغو الديمقراطية، حسبما أعلن مسؤول محلي.

 

وقال ضابط عسكري إن مليشيا "القوى الديمقراطية المتحالفة" قتلت عشرة أشخاص، مساء الإثنين، في هجوم بمنطقة بيني بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

 

وأعلن المسؤول المحلي جون كمبالي أن "ثمانية مدنيين وعامل استخبارات وجنديا قتلوا في الهجوم على قرية مانزاهالو".

 

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وتتألف "القوى الديمقراطية المتحالفة" في الأصل من متمردين أوغنديين تمركزوا عام 1995 في شرق الكونغو، لشن هجمات على كمبالا، لكنهم أوقفوا منذ زمن عملياتهم ضد أوغندا وانخرطوا في المجتمع الكونغولي.

 

وهم متهمون بقتل مئات المدنيين في منطقة بيني منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014. 

 

ومنذ إطلاق العمليات العسكرية ضد معاقلهم في 30 أكتوبر/تشرين الأول، قتل مسلحو "القوى الديمقراطية المتحالفة" أكثر من مئتي مدني، بحسب تعداد لمنظمات مدنية محلية.  

 

ووفق خبراء، تستهدف هذه المجازر المدنيين ردا على عمليات عسكرية أطلقها الجيش الكونغولي في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد قواعد تابعة للقوات الديمقراطية المتحالفة.

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