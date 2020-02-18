شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اليابانية تعلن تسجيل 88 حالة إصابة جديدة بكورونا في سفينة "دياموند برنسيس" والان مع التفاصيل

الثلاثاء 18 فبراير 2020 أعلنت وزارة الصحة اليابانية، الثلاثاء، تسجيل 88 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في سفينة "دياموند برنسيس" السياحية، الخاضعة للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن الوزارة أن 60 شخصا من المصابين لم تظهر عليهم أعراض الإصابة. Advertisements وبذلك يرتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس على متن السفينة إلى 542 حالة. وتعد السفينة حاليا حاملة لأكبر عدد من الإصابات بالفيروس خارج الصين، وكان قد جرى وضعها في الحجر الصحي لمدة 14 يوما ابتداء من 5 فبراير/شباط الجاري، عقب ثبوت إصابة راكب، نزل في هونج كونج، في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي بالفيروس.

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