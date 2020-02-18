شكرا لقرائتكم خبر عن ريمة.. وفاة فتاة غرقا في سد بمديرية مزهر والان مع التفاصيل

الثلاثاء 18 فبراير 2020 توفيت فتاة غرقاً، الاثنين 17 فبراير/ شباط 2020م، في أحد السدود المائية بمنطقة سافع، بمديرية مزهر، محافطة ريمة.

Advertisements وذكر مصدر محلي، إن فتاة تدعى فاطمة حميد علي (15 عاماً) توفيت غرقاً عصر الاثنين، بعد سقوطها في سد مائي بمنطقة سافع بمديرية مزهر. ولفت المصدر إلى أن الفتاة سقطت في السد المائي الذي ذهبت لجلب الماء منه، بسبب الطحالب التي تغطي محيطه، وعلقت بين ترسبات طينية في قعر السد، ولم يكن هناك أحد لانقاذها.

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