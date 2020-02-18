عضو بارز بطالبان باكستان يصل إلى تركيا عقب فراره من السجن

الثلاثاء 18 فبراير 2020

قال المتحدث السابق باسم طالبان الباكستانية إحسان الله إحسان إنه وصل إلى تركيا برفقة زوجته وأطفاله وذلك بعد فراره من السجن.



وأكدت وزارة الداخلية الباكستانية فرار عضو طالبان من سجنه وذلك بعد نشر إحسان الله إحسان على تويتر في وقت سابق من شهر فبراير/شباط الجاري تغريدة أعلن فيها هروبه، وأتبعها برسالة صوتية إلى وسائل إعلام باكستانية.

وأحجم الجيش الباكستاني الذي احتجز إحسان ثلاث سنوات عن التعليق على عملية الهروب، لكن وزير الداخلية إعجاز شاه قال للصحفيين في رده على الحادث: "هذا صحيح"، مضيفا "ستسمعون أنباء سارة" بشأن جهود تعقبه.

وأبلغ إحسان صحفيا من رويترز عبر الهاتف أنه غادر باكستان ووصل إلى تركيا برفقة زوجته وأطفاله، وأنه سلم نفسه للجيش الباكستاني، وفقا لاتفاق لم يلتزم به الأخير.

Advertisements

وشكك محللون وخبراء باكستانيون في صحة زعم إحسان بأنه تمكن من الهرب، وتكهن البعض بأن العملية من المحتمل أن تكون حيلة لزرعه مجددا بين متطرفين.

وأعلن وبرر إحسان الله إحسان الهجوم الذي استهدف ملالة يوسفزي، الحائزة على جائزة نوبل عام 2012.

وتعرضت ملالة في الـ9 من أكتوبر/تشرين الأول عام 2012 لمحاولة اغتيال عندما صعد مسلح من حركة طالبان الإرهابية إلى حافلة مدرسية في وادي سوات شمالي غرب باكستان، ونادى باسم ملالة ثم أطلق 3 رصاصات على رأسها.

وكانت ملالة نجحت التي كانت تبلغ آنذاك الـ14 من العمر بأعجوبة لتتحول إلى ملهمة لملايين الأطفال حول العالم، وأوجزت سيرتها في كتاب "أنا ملالة" الذي بيع منه نحو مليوني نسخة.