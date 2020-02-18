اخبار العالم

عضو بارز بطالبان باكستان يصل إلى تركيا عقب فراره من السجن

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بارز بطالبان باكستان يصل إلى تركيا عقب فراره من السجن والان مع التفاصيل

الثلاثاء 18 فبراير 2020

قال المتحدث السابق باسم طالبان الباكستانية إحسان الله إحسان إنه وصل إلى تركيا برفقة زوجته وأطفاله وذلك بعد فراره من السجن. 

 

وأكدت وزارة الداخلية الباكستانية فرار عضو طالبان من سجنه وذلك بعد نشر إحسان الله إحسان على تويتر في وقت سابق من شهر فبراير/شباط الجاري تغريدة أعلن فيها هروبه، وأتبعها برسالة صوتية إلى وسائل إعلام باكستانية.

 

وأحجم الجيش الباكستاني الذي احتجز إحسان ثلاث سنوات عن التعليق على عملية الهروب، لكن وزير الداخلية إعجاز شاه قال للصحفيين في رده على الحادث: "هذا صحيح"، مضيفا "ستسمعون أنباء سارة" بشأن جهود تعقبه.

 

وأبلغ إحسان صحفيا من رويترز عبر الهاتف أنه غادر باكستان ووصل إلى تركيا برفقة زوجته وأطفاله، وأنه سلم نفسه للجيش الباكستاني، وفقا لاتفاق لم يلتزم به الأخير.

Advertisements

 

وشكك محللون وخبراء باكستانيون في صحة زعم إحسان بأنه تمكن من الهرب، وتكهن البعض بأن العملية من المحتمل أن تكون حيلة لزرعه مجددا بين متطرفين.

 

وأعلن وبرر إحسان الله إحسان الهجوم الذي استهدف ملالة يوسفزي، الحائزة على جائزة نوبل عام 2012.

 

وتعرضت ملالة في الـ9 من أكتوبر/تشرين الأول عام 2012 لمحاولة اغتيال عندما صعد مسلح من حركة طالبان الإرهابية إلى حافلة مدرسية في وادي سوات شمالي غرب باكستان، ونادى باسم ملالة ثم أطلق 3 رصاصات على رأسها.

 

وكانت ملالة نجحت التي كانت تبلغ آنذاك الـ14 من العمر بأعجوبة لتتحول إلى ملهمة لملايين الأطفال حول العالم، وأوجزت سيرتها في كتاب "أنا ملالة" الذي بيع منه نحو مليوني نسخة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عضو بارز بطالبان باكستان يصل إلى تركيا عقب فراره من السجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا