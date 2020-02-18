شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظ البحسني يناقش مع وكيل وزارة الداخلية خطط تطوير الجانب الأمني بحضرموت والان مع التفاصيل

الثلاثاء 18 فبراير 2020 ناقش محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني مع وكيل وزارة الداخلية للقطاع الشرقي اللواء سعيد علي العامري، خطط تطوير الجانب الأمني بمحافظة حضرموت والمحافظات الشرقية.

Advertisements جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بمكتبة المحافظ البحسني بمدينة المكلا، تطرقا خلاله لبحث جملة القضايا المرتبطة بتطوير القطاع الأمني بحضرموت. واشاد وكيل وزارة الداخلية بالجهود التي يبذلها المحافظ البحسني في سبيل تعزيز الأمن والإستقرار بحضرموت والرفع من كفاءة الأجهزة الأمنية، مؤكدا على اهتمام وزارة الداخلية بحضرموت وكافة المحافظات المحافظات الشرقية.

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