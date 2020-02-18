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البحسني يلتقي أعيان ووجهاء الجوهيين ويشيد بأدوراهم المشرفة في خدمة حضرموت

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 18 فبراير 2020

التقى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني وفدا من أبناء قبيلة الجوهي لمناقشة جملة من القضايا والمواضيع التي تهم أبناء منطقة ريدة الجوهيين بمديرية غيل بن يمين.

 

وأشاد محافظ حضرموت خلال اللقاء بالأدوار المشرفة لأبناء القبيلة في خدمة حضرموت خلال المراحل الماضية واسهامهم في عملية التحرير وتثبت الأمن والإستقرار في مناطقهم، مشددا على ضرورة مساندة جهود السلطات المحلية بالمديرية والمحافظة في كافة أعمال التنمية والخدمات والأمن وتعزيز روح التعاون والتضحية في سبيل احداث تغيرات إيجابية تعود بالنفع على المواطن.

 

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وأشار المحافظ البحسني إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة تولي مديريات الهضبة التي حرمت من المشاريع الخدمية خلال العقود الماضية أهمية خاصة وتبذل جهودا كبيرة في مختلف الجوانب المرتبطة بحياة المواطن ومعيشته اليومية.

 

واستمتع محافظ حضرموت خلال اللقاء إلى عدد من المداخلات التي تطرقت لعدد من المشاريع التي تحتاجها منطقة ريدة الجوهيين في البنية التحتية والمياة والكهرباء وغيرها من المشاريع الأخرى.

 

حضر اللقاء أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان.

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