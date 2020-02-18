شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حضرموت يصدر قرارا بتكليف مدير عام مكتب وزارة النقل بساحل حضرموت والان مع التفاصيل

الثلاثاء 18 فبراير 2020 اصدر محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم، قرار بتكليف مدير عام لمكتب وزارة النقل بساحل حضرموت.

ونص القرار الذي حمل الرقم 73 لسنة 2020م، على تكليف سعيد محمد بن محمد باوزير مديرا عاما لمكتب وزارة النقل بساحل حضرموت.

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