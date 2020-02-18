شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تطالب بالوقف الفوري للقتال شمال غرب سوريا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت باشليه في تصريح صحفي إن الهجمات تشن على نازحين فروا بأعجوبة من كافة أنحاء سوريا خلال العقد المنصرم، والاصرار الماساوي على ملاحقتهم كل يوم بالقنابل والهجمات العشوائية، مؤكدة أنه من غير المقبول استهداف النظام السوري للسكان المدنيين المصابين أصلا بصدمات شديدة .
وأضافت أن المدنيون الفارون يتعرضون للقصف من قبل النظام في مناطق خالية من الملاذات الأمنة، ولم يعد أمامهم أي مكان للذهاب إليه .
وطالبت باشليه بالوقف الفوري للقتال في شمال غرب سوريا، وفتح ممرات إنسانية لخروج السكان ودخول المساعدات الإنسانية لضمان حماية جميع المدنيين، وكذلك احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف التجاهل الصارخ للحق في الحياة، مبينة أن المخيمات اكتظت بالنازحين، وهناك نقص حاد في الغذاء والمياه النقية والرعاية الطبية في درجة حرارة تحت الصفر، وبينهم أعداد كبيرة من الشرائح الضعيفة كالمسنين والمرضى والأطفال تم تهجيرهم، وليس لديهم أي ضمانات للعودة الطوعية الأمنة إلى مناطقهم الأصلية أو المناطق التي يختارونها .
وأعربت عن القلق إزاء فشل الدبلوماسية في حماية المدنيين، بدلا من السعي لتحقيق انتصارات سياسية، مدينة بأقوى العبارات استمرار الإفلات من العقاب على الانتهاكات المرتكبة في سوريا .
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تطالب بالوقف الفوري للقتال شمال غرب سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.