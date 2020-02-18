أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الثلاثاء، بوقوع إصابات جراء انفجار عبوة ناسفة في دمشق. وذكرت الوكالة في خبر عاجل تابعته الخليج 365: "انفجار عبوة ناسفة بالقرب من كراجات باب مصلى بدمشق يسفر عن وقوع إصابات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 'سانا': إصابات بانفجار عبوة ناسفة في دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.