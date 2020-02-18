مصرف عراقي يتكفل برعاية العداءة دانة حسين

2020-02-18 | 13:14
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تكفل مصرف الاتحاد العراقي برعاية بطلة الساحة والميدان العداءة دانه حسين في البطولات المحلية والدولية التي تشارك فيها خلال العام الجاري 2020.
وقال نائب رئيس مجلس الادارة الاستاذ محمد مفتن في بيان إن "رعاية العداءة دانه حسين تأتي ضمن المبادرات المتواصلة لمصرف الاتحاد العراقي في رعاية المواهب بمختلف المجالات ودعم الطاقات الشبابية والرياضية مادياً ومعنوياً بغية تطوير قابلياتهم بهدف تحقيق الانجازات المشرفة في مختلف الصعد".
من جهتها ثمنت العداءة دانه حسين مبادرة مصرف الاتحاد العراقي في تقديم الدعم اللازم وتهيئة الظروف الملائمة للحصول على أفضل النتائج محليا ودولياً.
وتعد العداءة دانة حسين أسرع عداءة عربية في سباق 100 متر في البطولة التي جرت احداثها في قطر وحاصلة على ذهبية غرب اسيا وذهبية بطولة الصالات في ايران بسباق 60 متر و المركز الثاني في بطولة اسيا بكازخستان.
من جهتها ثمنت العداءة دانه حسين مبادرة مصرف الاتحاد العراقي في تقديم الدعم اللازم وتهيئة الظروف الملائمة للحصول على أفضل النتائج محليا ودولياً.
وتعد العداءة دانة حسين أسرع عداءة عربية في سباق 100 متر في البطولة التي جرت احداثها في قطر وحاصلة على ذهبية غرب اسيا وذهبية بطولة الصالات في ايران بسباق 60 متر و المركز الثاني في بطولة اسيا بكازخستان.
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