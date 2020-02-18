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2020-02-18 | 12:43
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وقال الياسري في حديث للسومرية نيوز، إن "إدارة نادي الشرطة، ستعقد اجتماعاً من اجل مناقشة مستقبل الفريق بعد الخسارة امام الوحدة الاماراتي في دوري ابطال آسيا".
وأوضح أن "الاجتماع سيسلط الضوء على وضع الفريق والنتائج المحققة خلال الفترة الماضية، بالتالي سنتخذ القرار المناسب لتصحيح مسار كرة القيثارة الخضراء".
وعن اقالة المدرب اليتش من منصبه، أكد الياسري، أن "الإدارة لم تتخذ أي قرار بخصوص اقالة المدرب حتى اللحظة، لكن هذا الامر غير مستبعد في الوقت نفسه".
واشار إلى ان "الهيئة الإدارية للنادي، ستصدر عدة قرارات مهمة خلال الساعات المقبلة".
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة الشرطة عن اقالة إليتش: لم نصدر أي قرار حتى الان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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