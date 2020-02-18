تعرف على حالة الطقس لغاية السبت: امطار وعواصف رعدية مع ارتفاع بدرجات الحرارة

اعلنت الانواء الجوية، الثلاثاء، عن حالة الطقس لغاية يوم السبت المقبل، فيما اشارت الى ان الطقس سيشهد تساقط امطار وعواصف رعدية مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

اليوم الثلاثاء

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "طقس اليوم في المنطقة الوسطى سيشهد تساقط زخات مطر في أماكن متعددة منها خلال الليل مع فرصة لحدوث عواصف رعدية فيما ترتفع درجات الحرارة قليلا"، مبينا ان "الطقس في المنطقة الشمالية لليوم غائم ممطر مصحوب بحدوث عواصف رعدية احيانا وفرصة لتساقط الثلوج فوق الاقسام الجبلية منها".

واضافت ان "طقس المنطقة الجنوبية اليوم غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة وفرصة لحدوث عواصف رعدية يتحسن تدريجيا ابتداء من أقسامها الغربية".

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في محافظات البلاد

غدا الاربعاء

وتابعت الهيئة ان "طقس يوم غد الاربعاء في المنطقة الوسطى سيكون غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متعددة منها ودرجات الحرارة ترتفع قليلا، فيما سيكون بالمنطقة الشمالية غائم ممطر مع فرصة لحدوث عواصف رعدية في بعض الاماكن منها وتساقط الثلوج على اقسامها الجبلية"، مشيرا الى ان "طقس يوم غد في المنطقة الجنوبية غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر في اماكن متعددة خلال الليل تكون رعدية احياناً".

وفي يوم الخميس

المنطقة الوسطى: طقس غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متعددة منها مع حدوث عواصف رعدية احيانا، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات.

المنطقة الشمالية: طقس غائم ممطر مع حدوث عواصف رعدية احيانا، ولا تغير في درجات الحرارة.

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المنطقة الجنوبية: طقس غائم مع تساقط زخات مطر في اماكن متعددة منها تكون رعدية احيانا ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات.

يوم الجمعة

المنطقة الوسطى: طقس غائم جزئي ولا تغير في درجات الحرارة.

المنطقة الشمالية: طقس غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة، ولا تغير في درجات الحرارة.

المنطقة الجنوبية: طقس غائم جزئي، ولا تغير في درجات الحرارة.

يوم السبت

المنطقة الوسطى: طقس غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر في بعض الاماكن منها تكون رعدية احيانا، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا.

المنطقة الشمالية: طقس غائم ممطر مع حدوث عواصف رعدية، ولا تغير في درجات الحرارة.

المنطقة الجنوبية: طقس غائم ممطر مع حدوث عواصف رعدية، ولاتغير في درجات الحرارة.