الناتو: نمتلك خططا كثيرة للفترة القادمة في العراق

اعلنت بعثة الناتو، الثلاثاء، عن امتلاكها خططا كثيرة للفترة القادمة خلال العمل في العراق.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي التقى، اليوم الثلاثاء، رئيس بعثة الناتو في العراق الجنرال جيني كاردينيا"، مبينة ان "الجانبين اكدا على أهمية الاتفاق الذي جرى بين الحكومة العراقية وبعثة الناتو باستئناف مهام البعثة وتوسيع عملها في العراق".

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واكد رئيس أركان الجيش ان "اللقاءات والاجتماعات السابقة سارت بشكل جيد وممتاز وخرجت بتوصيات وقرارات مهمة لاستمرار واستئناف عمل بعثة الناتو في العراق وتوسيع العمل خاصةً في مدارس الصنوف ومعسكرات التدريب، بالإضافة الى زيادة المقاعد للدورات الخارجية واستيعاب أكبر عدد ممكن من الكوادر العراقية لإكسابها التجربة والخبرات والاحتكاك مع الجيوش المتطورة".

فيما قال الجنرال جيني ان "بعثة الناتو تمتلك خططا كثيرة للفترة القادمة والتي تهدف الى توسيع وتطوير العمل في العراق".