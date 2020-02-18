عمليات بغداد: إصابة منتسب نتيجة تعرض القوات الأمنية لهجمات بـ'الصچم' قرب الخلاني

أفادت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، بإصابة منتسب جراء تعرض القوات الأمنية إلى "هجمات" ببنادق الصيد قرب ساحة الخلاني وسط بغداد.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قواتنا الأمنية تعرضت، قبل قليل، إلى هجمات ببنادق الصيد (الصچم) قرب ساحة الخلاني ببغداد".
وأضافت القيادة، أن ذلك "أدى إلى إصابة أحد منتسبي الفوج السادس بالعين"، مجددة "دعوتها للمتظاهرين للحفاظ على سلمية التظاهرات".
وأضافت القيادة، أن ذلك "أدى إلى إصابة أحد منتسبي الفوج السادس بالعين"، مجددة "دعوتها للمتظاهرين للحفاظ على سلمية التظاهرات".
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