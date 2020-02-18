عدنان درجال يصل السعودية لدعم ليوث الرافدين في البطولة العربية

رياضة 2020-02-18 | 12:11 789 مشاهدة وصل النجم الدولي السابق، عدنان درجال، الى المملكة العربةي السعودية لدعم منتخب شباب العراق في البطولة العربية 2020. ووصل درجال بدعوة رسمية من اللجنة المنظمة لكاس العرب تحت 20 عاماً، حيث سيتابع مباريات البطولة وعلى وجه الخصوص مباريات ليوث الرافدين. ويعد درجال أبرز مرشح لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم في الانتخابات المقبلة.



وكان العراق قد تلقى خسارة امام تونس امس الاثنين بنتيجة 2-1.

وكان العراق قد تلقى خسارة امام تونس امس الاثنين بنتيجة 2-1. المحرر: محمد خليل

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