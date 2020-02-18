بالجدول.. كمية الامطار المتساقطة في بعض مناطق البلاد

اعلنت هيئة الانواء الجوية، الثلاثاء، عن كمية الامطار المتساقطة في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، مبينة ان اعلى منطقة سجلت تساقط امطار بكمية 7.1 ملم. وبين الجدول ان "محافظة دهوك شهدت اعلى تساقط للامطار وبكمية 7.1 ملم، تلتها ناحية ربيعة وبواقع 1.2 ملم، ثم الموصل بواقع 0.9 ملم ". وتابعت ان "ناحية ربيعة سجلت 0.5 ملم تلتها منطقة مصيف صلاح الدين بواقع 0.4 ملم". Advertisements وادناه جدول بكمية الامطار التي سقطت امس بحسب ما نشرته الانواء الجوية:



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