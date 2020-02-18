غسان سلامة: هناك خرق دائم لقرار حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إن هناك خرق دائم لقرار مجلس الأمن حول حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا.

وأضاف سلامة في مؤتمر صحفي الثلاثاء: الوضع في الميدان هش وغالباً ما يتم انتهاك وفق إطلاق النار ومؤتمر برلين كان مهماً في مسار طويل"، مشيرا إلى أن مراقبة تطبيق حظر الأسلحة في ليبيا يتطلب جهودًا دولية كبيرة ومساعدة كل الدول المجاورة.

وأكد المبعوث الأممي أن مقررات مؤتمر برلين بشأن ليبيا جرى اعتمادها من قبل مجلس الأمن الدولي وأن الليبيين يطمحون لإنهاء المأساة التي يعيشونها يوميًا.

وفي يناير/ كانون ثاني الماضي، اختتمت 10 دول بقيادة ألمانيا أعمال مؤتمر برلين للسلام، بالتوافق على احترام قرار حظر تصدير السلاح لليبيا، وتثبيت وقف إطلاق النار ونزع سلاح المليشيات المسلحة.