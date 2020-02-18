جوتيريس: تفشي "كورونا" يمثل أزمة كبيرة لكن يمكن التحكم بها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس، الثلاثاء، إن تفشي "كورونا" يمثل أزمة كبيرة لكن يمكن التحكم بها.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من المبالغة في اتخاذ الإجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، في وقت قاربت فيه حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في الصين 1900 شخص.

وارتفع بموازاة ذلك عدد الإصابات في الصين القارية إلى 72 ألفا و300 شخص، وإلى 900 في نحو 30 دولة أخرى في العالم.

Advertisements

رغم هذه الأرقام، سعت منظمة الصحة العالمية إلى الطمأنة، مؤكدة أنه خارج مقاطعة هوباي في وسط الصين، لم يصب فيروس كوفيد-19 إلا نسبة صغيرة جدا من السكان، ويبلغ معدل وفياته حتى الساعة نحو 2% فقط.

خارج الصين، يسجل أكبر عدد إصابات داخل سفينة "دايموند برينسس" السياحية، الموضوعة قيد حجر صحي منذ مطلع فبراير/شباط في خليج يوكوهاما قرب طوكيو.

وتلقى ركابها البالغ عددهم أكثر من 3700 شخص أوامر بالبقاء في حجراتهم لأسبوعين. لكن تلك التدابير لم تمنع الفيروس من التفشي، إذ أصاب حوالي 500 شخصا على متنها.