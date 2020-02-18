قصة تمثال قاسم سليماني في لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم تفعلها إيران في طهران، ففعلتها في البلد العربي لبنان!

الأموال المنهوبة في لبنان.. مليارات الدولارات تعفي بيروت من "علاج مر"

لبنانيون يهاجمون زيارة مسؤول إيراني: ارفعوا وصايتكم



أقام تنظيم حزب الله اللبناني تمثالا لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني المصنف على قوائم الإرهاب قاسم سليماني في منطقة مارون الرأس جنوب لبنان.

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ألا يدرك تنظيم حزب الله ما فعله القاتل قاسم سليماني بأطفال وشيوخ ونساء العرب في سوريا والعراق واليمن ولبنان!

التمثال أثار موجة من الغضب والسخرية بين اللبنانيين بعد مواصلة مليشيا الحزب تمجيد سليماني الذي كان بمثابة الأب الروحي لها في لبنان، بعد الكشف عنه في ذكرى رحيل رفيق الحريري.. فلماذا يا ترى؟

"نصر الله" يبدو أنه استجاب لعمل التمثال بعد أكذوبة حواره مع ملك الموت، فأثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه يعمل على تنفيذ الأجندة الإيرانية.

فتحول لبنان لمنصة لرموز نظام الملالي بدلا من تخليد ذكرى شخصيات لبنانية وطنية مخلصة.