خامنئي يدعو لإقبال كبير على الانتخابات البرلمانية الإيرانية

دعا الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي على تويتر اليوم الثلاثاء لإقبال كبير على الانتخابات البرلمانية لإظهار الوحدة في مواجهة "الأعداء" قبل أيام من التصويت الذي يعتبر استفتاء على شعبية المؤسسة الدينية الحاكمة.
وقال خامنئي "ستفشل أمريكا في إحداث انشقاقات بين السلطات والإيرانيين... الإقبال الكبير سيظهر وحدتنا في مواجهة الأعداء".
وتجرى الانتخابات البرلمانية في إيران في 21 فبراير شباط.
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