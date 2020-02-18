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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الليبى يسيطر على 90% من أراضى البلاد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020
بعد قرابة عام من العملية العسكرية التي يشنها الجيش الليبي ضد الميليشيا الإرهابية وحكومة الوفاق، سيطر الجيش الليبي على أغلب المناطق الليبية.
وبعد إطلاق العملية العسكرية في ليبيا أبريل الماضي، سيطر الجيش الليبي على قرابة 90% من الأراضي الليبية، بينما نجح الجيش في السيطرة على مدينة سرت، وبعدها البلدات الواقعة جنوب شرق مدينة مصراتة، كما سيطر الجيش على العاصمة الليبية وعدد كبير من مناطقها الهامة منها مطار طرابلس الدولي.
وسيطر الجيش أيضا على أغلب المنشآت النفطية في ليبيا، وأهمها الهلال النفطي الممتد من الزويتينة شرقا إلى السدرة غربا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن السيطرة الجوية على كل ليبيا.
أما حكومة الوفاق وميليشياتها فتوجد في بعض المدن المنحصرة في شمال غرب ليبيا، ومصراتة والزاوية وغريان ومعبر رأس جدير.
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