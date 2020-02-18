صحيفة تتحدث عن إنجاز كبير يعطي الإمارات السبق في مجال الطاقة النووية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، ان دولة الإمارات على طريق التنمية المستدامة تشق دربها نحو تطوير أدوات اقتصادها الوطني وتستعد للاحتفال بآخر برميل نفط وقد حققت أهدافها بالوصول إلى اقتصاد مستدام للأجيال القادمة.

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واضافت صحيفة "البيان" الإماراتية الصادرة اليوم الثلاثاء تابعها "الخليج 365" هذا هو نهج العمل الذي تتولاه حكومة دولة الإمارات وأبناء الوطن الذين امتلكوا الأدوات كافة لتولي مسؤولية البناء والتنمية بأنفسهم، وها هي بشائر الإنجازات الكبيرة تأتي بسواعد أبناء دولة الإمارات، والتي تكللت بإصدار الهيئة «الاتحادية للرقابة النووية» رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية لصالح شركة نواة للطاقة - التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية".

وخلصت الى القول إنجاز كبير يعطي دولة الإمارات السبق بين الدول العربية كافة في مجال الطاقة النووية بتشغيل محطات طاقة نووية سلمية، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بقوله: «محطة جديدة وصلتها الإمارات كأول دولة عربية ستبدأ في تشغيل محطات الطاقة النووية السلمية.. أصدرت الدولة اليوم الرخصة الأولى لتشغيل أولى هذه المحطات في براكة والتي ستبدأ العمل قريباً. تتوالى الإنجازات بسواعد أيدي أبناء الإمارات.. وأبارك لأخي محمد بن زايد هذا الإنجاز التاريخي». وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «مرحلة جديدة من الحراك التنموي تشهدها مسيرة نهضتنا مع إصدار رخصة تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية تزيدها قوة ومتانة، والقوة الأكبر هي الكفاءات الوطنية التي نفخر بها، جهودنا متواصلة استعداداً للخمسين سنة القادمة وخططنا ماضية في تأمين احتياجات الدولة من الطاقة».