انتحر.. ضابط فى الجيش المغربي يترك رسالة تكشف السبب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

أقدم ضابط في الجيش المغربي على الانتحار، تاركا رسالة يحمل فيها المسؤولية لضابط كبير.



وعثر على جثة الملازم البالغ 59 عاما في شقة يقيم بها في بلدية ”مهدية“ القريبة من مدينة القنيطرة، حسب ما نشرته صحيفة ”المساء “ المغربية يوم الثلاثاء.

وكشفت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بالخاصة، أن الرجل ترك رسالة وجه من خلالها اتهاما لمسؤول في الجيش برتبة عقيد، كونه السبب في إقدامه على الانتحار، لأنه مارس عليه ضغوطات في الثكنة التي كان يعمل بها لم يستطع تحملها.