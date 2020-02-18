إيران.. صدور لائحتي اتهام بحق فرنسيين اثنين بتهمة التجسس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أكدت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، صدور لائحتي اتهام بحق فرنسيين اثنين موقوفين منذ أشهر بتهمة "انتهاك الأمن القومي".



ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي أن القضاء سيبدأ نظر قضيتهما في الثالث من مارس/آذار المقبل.

يشار إلى إيران تعتقل الأكاديمية الفرنسية الإيرانية "فاريبا عادل خاه" والباحث الفرنسي "رولان مارشال" منذ منتصف العام الماضي.

وكانت فرنسا استدعت في ديسمبر/كانون الأول سفير إيران لدى باريس على خلفية ما وصفته بأنه سجن "لا يطاق" لاثنين من رعاياها.

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وتستغل إيران ورقة سجن الأجانب الأوروبيين للضغط على حكوماتهم للحصول على مكاسب اقتصادية وسياسية في ظل العقوبات التي تتعرض لها.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت إيران، الثلاثاء، أنها أفرجت عن ألماني محكوم بالسجن لثلاث سنوات مقابل إطلاق سراح إيراني موقوف في ألمانيا ومهدد بتسليمه إلى الولايات المتحدة.

وقال غلام حسين إسماعيلي: "أصررنا على عودة المواطن الإيراني أولا. وقد غادر الأراضي الألمانية ووصل إلى طهران، ثم قمنا بالإفراج عن المواطن الألماني الذي عاد إلى بلده".

وكانت طهران أعلنت، الإثنين، عودة الإيراني أحمد خليلي الذي كان معتقلا في ألمانيا.

وتابع إسماعيلي: "أعلنا أننا مستعدون للإفراج عن هذا المواطن الألماني بشرط ألا يرحّلوا مواطننا إلى الولايات المتحدة".